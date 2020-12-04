Москва, , 11:21 — REGNUM По итогам первых десяти месяцев 2020 года самой продаваемой на российском авторынке праворульной моделью стала Toyota Corolla. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За отчётный период Corolla в России приобрели 46,6 тыс. человек.

На втором месте по популярности среди праворульных автомобилей Honda Fit. Её приобрели 20 тыс. российских автолюбителей. Тройку лидеров замыкает Toyota Vitz с результатом 16 тыс. проданных единиц. Далее идут: Toyota Mark (13,6 тыс. ед.), Toyota Prius (12 тыс. ед.) и Toyota Corona (11,1 тыс. ед.).

Всего с января по октябрь нынешнего года в РФ было куплено 511 тыс. легковых машин с правым расположением руля.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении ввоза на территорию Дальневосточного федерального округа праворульных машин без ЭРА-ГЛОНАСС.

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