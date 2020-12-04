Москва, , 11:22 — REGNUM У «Норникеля» может быть достаточно резервов для того, чтобы заплатить 148 млрд рублей, которые пытаются взыскать с его дочернего актива по иску Росприроднадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 декабря рассказал экономист Михаил Хазин.

«Есть такая сплетня, которая витала в воздухе, и есть основания считать, что она соответствовала реальности: себестоимость добычи никеля для «Норникеля» равна нулю. Потому что вся инфраструктура погашается платиноидами. По этой причине у них есть (до поднятия себестоимости хотя бы до мировых масштабов) резерв ой-ой-ой. Так что ничего с ними не случится», — сказал Хазин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин оценил адекватность той суммы, которую хотят взыскать по иску Росприроднадзора.

Читайте ранее в этом сюжете: Судье может быть страшно — Делягин об иске Росприроднадзора к «Норникелю»