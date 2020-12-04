Москва, , 11:06 — REGNUM Центральный банк России с 4 декабря аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у АО МКБ «Дом-банк» (Московская область, г. Домодедово), сообщается на сайте регулятора.

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В ЦБ отметили, что решения принято на основании общего собрания акционеров кредитного учреждения о его добровольной ликвидации.

По величине активов «Дом-банк» занимал 384 место в банковской системе РФ. В банке будет назначена ликвидационная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря ЦБ РФ отозвал лицензии у Евроазиатского инвестиционного банка и у страховой группы «Росэнерго».

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