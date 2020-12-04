Кострома, 4 декабря 2020, 11:04 — REGNUM Администрация города Костромы направила в адрес территориальной генерирующей компании (ПАО «ТГК-2») письмо с требованием оплатить 36,7 млн. рублей неустойки за нарушение концессионного соглашения в 2019 и 2020 годах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила исполняющая обязанности заместителя главы администрации Костромы, курирующего сферу городского хозяйства Ольга Кургинова.
Претензия была направлена 27 ноября. В течение 20 дней ТГК-2 должна удовлетворить или опровергнуть требование. В случае, если этого не произойдёт, администрация будет пытаться взыскать сумму в рамках банковских гарантий либо через суд.
Напомним, что квартальные теплосети Костромы отдали в аренду ТГК-2 весной 2019 года. По условиям договора за первые пять лет концессии ТГК-2 должна была вложить в модернизацию сетевого комплекса 2 млрд рублей. Однако компания нарушила соглашение, реконструировав (данные актуальны на 30 октября 2020 года) 11,45 километров коммуникаций из 39,4 километров, заявленных в документе.
За нарушения инвестиционной программы по концессии администрация Костромы начислила «ТГК-2» 18,6 млн. рублей штрафов. После этого компания предложила администрации вступить в переговоры и изменить условия соглашения. Закончилась история тем, что в октябре текущего года ТГК-2 направила в городскую и областную администрацию предложение разорвать концессионное соглашение, в чём им было отказано.
Напомним, ранее после переизбрания на должность глава администрации Костромы Алексей Смирнов обозначил «приоритетные направления развития города на ближайшие 5 лет» указав в числе прочего, что отношения с ТГК-2 «требуют определенной трансформации». Он пообещал, что городские власти будут добиваться «выполнения концессионных обязательств по капитальному ремонту сетевого хозяйства Костромы». ИА REGNUM будет следить за развитием ситуации.
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