Воронеж, , 10:56 — REGNUM Дополнительное обсуждение проекта Генерального плана развития Воронежа проводится в преддверии депутатских слушаний по проекту, назначенных на 15 декабря. Накануне, 3 декабря проект рассматривался на встрече депутатов Воронежской городской думы с его разработчиками — специалистами «Института Генплана Москвы» и руководителем комиссии по подготовке проекта нового Генерального плана Воронежа Людмилой Подшиваловой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Руководитель архитектурно-планировочного объединения территориального развития «Института Генплана Москвы» сообщил, что «костяк» Генплана прошел рассмотрение в региональных и федеральных структурах и изменению не подлежит. Вместе с тем, частные вопросы по некоторым позициям документа рассматриваются в рамках действующей Согласительной комиссии и могут быть включены в окончательный вариант документа.

«Пока работают и согласительная комиссия, и комиссия по подготовке проекта нового Генплана, и управление главного архитектора, и разработчики. Тщательно анализируются поступающие предложения и обращения, в случае наличия заслуживающих интерес позиций, они будут учитываться в разрабатываемом документе», — отметила Людмила Подшивалова.

В то же время депутаты раскритиковали работу с обращениями граждан.

«Судя по обращениям к нам — в думу, у граждан остается много серьезных и вполне резонных вопросов. Люди, зачастую, не понимают, почему, по их мнению, они так и не смогли достучаться со своими проблемами до тех, кто занимается проектом. Да и мы — депутаты — тоже имеем немало вопросов к разработчикам», — сказал, в частности, Роман Жогов.

Проект Генерального плана развития Воронежа разработан в 2020 году ГАУ «Институт Генплана Москвы», на данный момент проект прошел процедуру общественного обсуждения. Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты уже подвергали острой критике проект Генплана — к разработчикам было множество вопросов и в части фактических ошибок, и в части функциональных зон, возможностей по развитию социальной составляющей.

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