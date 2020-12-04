Москва, , 10:51 — REGNUM В России зафиксировано подорожание почти всех моделей корейской компании KIA, которые представлены на авторынке страны. Об этом 4 декабря сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, цены изменились у 14 моделей KIA из 17, которые продаются на российском авторынке. Эти модели стали стоить дороже на 10—150 тыс. рублей, или на 0,7−4,8% по сравнению с прежней ценой.

Цены не изменились только на хэтчбеки Rio X и Rio X-Line и на кроссовер Sorento.

Меньше всего подорожали KIA Cerato, Picanto, Rio, Seltos, Soul и Sportage. Стоимость этих моделей выросла на 20 тыс. рублей. KIA Ceed, Ceed SW, K5, ProCeed и XCeed стали стоить дороже на 30—70 тыс. рублей.

Больше всего подорожали модели К900, Mohave и Stinger. Цены на них выросли на 100—150 тыс. рублей.

Напомним, последний раз цены на модели KIA увеличивались в ноябре 2020 года. Тогда автомобили корейской марки подорожали на 10−30 тыс. рублей.

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