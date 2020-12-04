Москва, , 10:47 — REGNUM Доллар 4 декабря продолжает снижение к рублю к уровням сентября: 74,30 руб. Это связано не только с общим оптимизмом финансовых рынков в ожидании скорого масштабного использования вакцин от коронавируса и выделения почти $1 трлн денежного стимулирования в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«На таком фоне происходит общее ослабление американца на валютном рынке и рост цен рисковых активов, к которым относится и рубль.

Но кроме этого, поднимаются нефтяные цены, приближаясь к сильнейшему техническому и психологическому рубежу $50 за баррель Brent.

Их поддерживает принятое 3 декабря решение стран ОПЕК+ о том, что с 1 января 2021 года их добыча нефти повысится на 0,5 млн баррелей в сутки, а не на 2 млн баррелей., как предполагалось действующим ранее соглашением.

В течение дня важными для котировок событиями могут стать данные по рынку труда США и по индексу потребительских цен в России. Предполагается, что инфляция в России в ноябре поднялась до 4,3% с 4% месяцем ранее.

Такие данные могут приостановить ралли рубля. Наиболее актуальный диапазон для его котировок на день: 74,00 — 74,90 руб./доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Курс доллара снизился до 74,26 рубля после решения ОПЕК+