Иваново, , 10:37 — REGNUM Ремонт трассы из Иваново в Ярославль завершен в Ивановской области, об этом 3 декабря сообщила пресс-служба правительства региона.

«Наконец, дошли до Ярославля. Как и обещали, создали каркас дорог, связались со всеми важными городами, прежде всего, внутри нашей Ивановской области. Но важно дойти до соседей. Мы дошли до Нижнего Новгорода в прошлом году, и в этом году доделали участки со стороны Пучежа. Вот, наконец, дорога, которую очень просили, много жителей обращалось — дорога до Ярославля», — сказал губернатор Станислав Воскресенский, оценивший обновленную трассу.

В 2020 году на трассе был отремонтирован участок в 31,2 км, еще 4 км отремонтировали в 2019 году, также отремонтирована дорога до Комсомольска — это еще 11 км трассы. На перекрестке дорог Иваново — Ярославль и Писцово — Комсомольск, который входит в число наиболее опасных, выполнено устройство кольцевой развязки с искусственным освещением. На развязке обустроены островки безопасности с противотаранными устройствами, действует система фотофиксации нарушений и видеонаблюдения. Окончательно работы планируется завершить на текущей неделе.

Ремонт трассы Иваново — Ярославль проводился в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость выполненных работ составила 395,3 млн рублей. Ремонт автомобильной дороги Писцово-Комсомольск обошёлся в 140,2 млн рублей.