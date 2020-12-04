Нальчик, , 10:32 — REGNUM «Газпром» подписал с Кабардино-Балкарией программу о завершении «технически возможной сетевой газификации региона». Документ об этом был заключен между главой республики Казбеком Коковым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, сообщили 4 декабря в пресс-службе руководителя субъекта.

Программа развития газоснабжения и газификации Кабардино-Балкарии рассчитана до 2025 года. За предстоящие пять лет «Газпром» проведет техническое перевооружение и реконструкцию девяти газораспределительных станций, а также построит газопроводы-связки.

Благодаря этим мероприятиям, значительно улучшится газоснабжение жителей столицы республики, а также Зольского, Лескенского, Майского, Прохладненского, Урванского и Чегемском районов. Планируется также строительство газопровода к горнорудному комбинату в Эльбрусском районе.

Напомним, на начало 2020 года уровень газификации Кабардино-Балкарии составлял 96,8%.