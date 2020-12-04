Москва, , 10:43 — REGNUM Возможное взыскание с «Норникеля» 148 млрд рублей будет для этого предприятия неприятно, ощутимо, чувствительно, но не страшно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 декабря заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что суд в очередной раз отложил заседание по иску Росприроднадзора к дочернему активу «Норникеля» — «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК), с которого пытаются взыскать 148 млрд рублей ущерба из-за аварии на ТЭЦ в мае 2020 года.

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«Для «Норникеля» 2 млрд долларов — это как для нас с вами 20 тысяч рублей. Или даже меньше. То есть это ощутимо, чувствительно, неприятно, но не страшно. Кроме того, насколько я понимаю, иск предъявлен не самому «Норникелю» как ГМК, а одному из структурных подразделений ГМК. Здесь возможны разного рода фокусы с активами, когда одно структурное подразделение обанкротят, а на его месте создадут другое, выполняющее те же функции. Так что я думаю, что это некоторое «фу» в адрес Потанина», — сказал Делягин.

Кроме того, Делягин объяснил, почему заседание суда было отложено в очередной раз.

«Я думаю, что идет подковерная возня и подковерная борьба. А с другой стороны, я думаю, что судье может быть просто страшно. Понимаете, 2 млрд отсудят государству, а неприятности будут у судьи», — предположил Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, судебное заседание, намеченное на 4 декабря 2020 года, не состоялось и было отложено на 11 декабря 2020 года.

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