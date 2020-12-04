Сеул, , 10:30 — REGNUM По состоянию на первое полугодие 2020 года 251,6 кв. км. земли в Южной Корее находится в собственности иностранцев, что на 1,2% больше по сравнению с концом 2019 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Известно, что на долю иностранцев приходится 0,25% от общей площади страны. Общая стоимость земель также увеличилась на 1,4%, до 31,2 трлн вон (~$28,7 млрд).

52,3% площади от общих владений иностранцев находится в собственности у граждан США, 7,9% — у граждан Китая, 7,3% — у граждан Японии, 7,2% — у граждан Европы.

Отмечается, что большая площадь земель, находящихся во владении иностранцев, находится в провинции Кёнгидо (45,13 млн кв. м.). За ней следуют провинция Чолла-Намдо (38,72 млн кв. м.), провинция Кёнсан-Пукто (36,47 млн кв. м.), провинция Канвондо (22,53 млн кв. м) и остров Чеджу (21,91 млн кв. м.).