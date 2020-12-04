Ростов-на-Дону, , 10:19 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил главе администрации Ростова-на-Дону оперативно решить вопрос с несанкционированной торговлей. Это связано не только с угрозой распространения коронавирусной инфекции, было отмечено в ходе заседания регионального оперштаба 3 декабря.

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«Все мы помним, что происходило в 90-х, когда города превратились в сплошные плохо организованные базары, даже не рынки. Тогда искали решения, и чуть позже их нашли. Искали места, которые выглядели цивилизованно. Надо найти места для этих людей. Товар, лежащий на асфальте и в снег, и в дождь, — это ненормально. Давайте создадим условия для людей, чтобы это выглядело цивилизованно. Власть обязана создать нормальные условия», — сказал глава региона и посоветовал перенять положительный опыт у городов-миллионников.

По словам сити-менеджера областного центра Алексея Логвиненко, стихийные рынки организуют торговцы, чтобы избежать арендной платы за помещения. В преддверии новогодних праздников будет увеличено число патрулей и мониторинговых групп, которые будут пресекать несанкционированную торговлю.