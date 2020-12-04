Москва, , 10:21 — REGNUM С момента старта продаж полноприводных внедорожников CheryExeed TXL (премиальный бренд компании Chery) в России в конце октября 2020 было продано 103 экземпляра. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что самой популярной комплектацией новинки является Flagship. Около 94% покупателей выбрали именно её. Более 50% покупателей CheryExeed TXL предпочли приобрести автомобиль, воспользовавшись программой TRADE-IN.

Версия с оснащением Flagship отличается от версии Luxury гораздо большим списком стандартного оборудования, в который входят: светодиодная оптика, литые диски размером 19 дюймов, панорамная крыша, парктроник, а также подрулевые переключатели передач и система контроля слепых зон.

Модель укомплектована мотором третьего поколения 1.6TGDI производительностью 186 л. с. Двигатель агрегатируется с семискоростным «роботом» DCT и приводом 4×4.

Напомним, стоимость CheryExeed TXL в России с учётом максимальных выгод составляет 2 069 900 рублей. При этом рекомендованная цена начальной комплектации новой машины равна 2 249 900 рублей, а топовой — 2 399 900 рублей.

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