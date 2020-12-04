Нур-Султан, , 10:15 — REGNUM Всемирный банк рекомендует правительству Казахстана оценить эффективность действующих государственных программ. Об этом 4 декабря заявила региональный директор международной финансовой организации по Туркестану Лилия Бурунчук на слушаниях в Сенате Казахстана.

По её словам, необходимо расширить успешные программы и закрыть или пересмотреть неработающие программы. Представитель Всемирного банка заявила, что малый и средний бизнес в Казахстане не растет. «Как был маленьким, так и остается маленьким», — сказала Бурунчук.

Она отметила, что в странах — участницах Организации экономического сотрудничества и развития на долю малого и среднего бизнеса приходится 50−60% добавленной стоимости. Однако в Казахстане этот показатель составляет 32%.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Казахстана планируют увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП до 35% к 2025 году. Правительство обещало выделить субсидии на процентные ставки по действующим кредитам.

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