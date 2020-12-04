Москва, , 10:10 — REGNUM Экономическую обоснованность суммы иска Росприроднадзора к «Норникелю» за аварию на Норильской ТЭЦ предстоит определить суду, это дело непростое, так как подобных прецедентов раньше не было. Об этом 4 декабря ИА REGNUM заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев, комментируя дело «Норникеля».

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«Сама компания оценила сумму ущерба почти в 7 раз ниже оценки Росприроднадзора —21,4 млрд руб. Можно лишь предположить, что итоговый размер штрафа будет находиться между этими двумя оценками. Но даже выплата максимальной суммы ущерба не нанесет финансовому состоянию «Норникеля» ущерба», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что по итогам I полугодия компания зарезервировала $2,1 млрд под аварию, EBITDA за тот же период снизилась на 51% г/г, а чистая прибыль упала почти до нуля. «То есть, если сравнивать размер ущерба с чистой прибылью, то для «Норникеля» это результаты работы за полугодие. Штраф окажет негативное влияние на дивиденды, но не более того. С точки зрения ликвидности выплата 148 млрд руб. ущерба также не проблема. На конец I полугодия на счетах компании находилось 338,6 млрд руб. кэша, что полностью покрывает сумму потенциального штрафа», — добавил Пускарев.

Между тем, как уже сообщало ИА REGNUM, рассмотрение дела затягивается. Арбитражный суд Красноярского края 4 декабря вновь отложил заседание по иску Росприроднадзора к дочернему активу «Норникеля» — «Норильско-Таймырской энергетической компании» о взыскании 148 млрд рублей ущерба из-за аварии на ТЭЦ в мае 2020 года на 11 декабря.