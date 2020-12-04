Сеул, , 10:10 — REGNUM В октябре 2020 года профицит платёжного баланса Южной Кореи составил $11,66 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, это лучший показатель с сентября 2017 года. Известно, что профицит платёжного баланса сохраняется на протяжении шести месяцев подряд.

Профицит товарного баланса составил $10,15 млрд, что на $2,14 млрд больше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт товаров из стран сократился на 4,3% и составил $46,99 млрд, а импорт — на 10,3%, до $36,88 млрд.

Дефицит в сфере услуг составил $660 млн, а в сфере туризма — $470 млн. Между тем, профицит текущего платежного баланса в период с января по октябрь составил $54,97 млрд.

Платежный баланс — это таблица соответствия внешних доходов и расходов, в которой зафиксированы все валютные поступления, полученные данной страной от других государств, а также все средства, выплаченные страной другим странам в течение определенного периода.