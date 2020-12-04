Москва, , 10:02 — REGNUM Если подходить к системе «цифровой рубль» как к гибриду всех тех посылов, что сейчас хотят скрестить, то проект вообще никогда не окупится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 декабря заявил интернет-омбудсмен, член федерального политического совета «Партии Роста» Дмитрий Мариничев. Так он прокомментировал информацию о том, что, по оценкам экспертов Сбербанка, на создание инфраструктуры, которая обеспечит устойчивость цифрового рубля, могут потребоваться десятки миллиардов рублей.

«Эксперты либо ошибаются, либо лукавят, потому что невозможно оценить в деньгах то, чего ещё не существует ни в стратегии, ни в проекте, — сказал Мариничев. — Формируя модную повестку, «специалисты» пытаются сделать поделку из разряда «ни вашим, ни нашим», стращая немыслимыми затратами. А что касается опасностей, то считаю, что угроз цифрой валюте нет, она сама является угрозой — и для всего банковского сектора, и даже для Центрального банка в частности».

Как пояснил эксперт, для операций с цифровыми рублями и их хранения не требуется технологический посредник, а это изменяет в целом всю систему денежного обслуживания экономики.

«Формируя, с одной стороны, переход от управления долгами к управлению реальными активами, стимулируя процесс денежной оцифровки самой структуры добавленной стоимости, с другой — в денежном представлении на сегодня мы имеем только то, что осознаем вокруг себя: товары, услуги, предметы, землю и т. д. Сегодня мало кто из обывателей, да и из финансистов, и даже представителей банковского сообщества вообще сможет ответить на вопрос: что такое цифровой рубль и чем он отличается от безналичных или наличных рублей? — сказал Мариничев. — Появление же цифровых денег неминуемо приведет к разрушению привычных укладов в обществе и деградации классических финансовых институтов либо к их трагической трансформации».

Поэтому, как полагает интернет-омбудсмен, реального внедрения цифрового рубля все и боятся, включая сам ЦБ.

«При этом плюсы от появления новой валюты очевидны — эти деньги позволяют перейти к оцифровке экономики в критериях классической политэкономии. Что концептуально уменьшит денежное трение в экономике, повышая КПД всей системы, — сказал Мариничев. — Если подходить к системе «цифровой рубль» как к гибриду всех тех посылов, что сейчас хотят скрестить, то проект вообще никогда не окупится. А если реализовывать ее стратегически правильно и с учетом всех потенциальных новых возможностей, что придут в экономику в целом, то стоимость реализации «системы» для государства будет близка к нулю, и с точки зрения цифрового сеньоража (доход, получаемый от эмиссии денег — прим. ИА REGNUM) она станет «доходной» сразу же в момент запуска».

Однако самое важное, как подчеркнул эксперт, в теме цифрового рубля это не технологическая реализация и её стоимость, а политическая воля на принципиальное реформирование финансовых институтов и всего государственного устройства.

Напомним, что, как сообщило ранее РБК, по мнению экспертов Сбербанка, инфраструктура, что обеспечит устойчивость цифрового рубля, будет стоить не меньше 20 млрд рублей.

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