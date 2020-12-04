Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 10:01 — REGNUM На Ямале с 8 декабря 2020 года будет перекрыт участок автодороги Лабытнанги — Харп до 30 июня 2021 года. Начнётся реконструкция моста на 11 км автодороги. сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Автомобилистам придётся семь месяцев ездить в объезд по действующей дороге через станцию Обская.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Отмечается, что мост находится в аварийном, опасном состоянии и его реконструкция не терпит отлагательств. Строители полностью демонтируют старый мост и на его месте установят новый с увеличенной протяженностью, отмечают в департаменте.