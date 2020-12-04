Москва, , 09:59 — REGNUM Цифровой рубль быстро завоюет популярность среди граждан РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 декабря заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал информацию о том, что создание инфраструктуры для цифрового рубля обойдется российской банковской системе почти в 25 млрд рублей.

«Говорить о конкретных суммах затрат сейчас все-таки преждевременно. Внедрение цифрового рубля предполагает поэтапную работу, и инфраструктура будет формироваться также постепенно по мере реализации проекта, — Твердохлеб. — Нужно считать не столько бухгалтерские издержки и прямые затраты на внедрение, сколько преимущества, которые даст цифровой рубль. Мы можем получить совершенно новую систему расчётных отношений, способную привести к очень серьезным экономическим изменениям».

Как полагает Твердохлеб, по его мнению, цифровой рубль быстро завоюет популярность и, возможно, вытеснит традиционные формы расчётов.

«И в этом смысле его окупаемость произойдёт быстро. Что касается угроз новой валюте, по сути, угроза одна и ровно та же, что и для всех высокотехнологичных продуктов, — информационная безопасность», — сказал Твердохлеб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова, математик-аналитик Александр Тимофеев заявил, что реальные оценки затрат на инфраструктуру, которая обеспечит устойчивость цифрового рубля, зависят от модели и технологии, которую в итоге выберут.

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