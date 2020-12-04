Москва, , 09:58 — REGNUM В краткосрочной перспективе едва ли стоит ждать, что мировой спрос на углеводороды вернётся к уровню докризисного 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 декабря заявила доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова.

«После значимого дисбаланса спроса и предложения на мировом нефтяном рынке во II квартале 2020 года в объёме 17 млн баррелей в сутки, в IV квартале плавное восстановление мирового рынка может привести к профициту в объёме 6−7 млн баррелей в сутки, — сказала она. — Выполнение соглашения ОПЕК+ в формате апрельских договоренностей позволит обеспечить уверенность инвесторов в продолжении работы по стабилизации мирового рынка нефти. Однако в краткосрочной перспективе едва ли корректно было бы предполагать, что мировой спрос на углеводороды вернётся к уровню докризисного 2019 года».

В перспективе, как полагает Сафонова, значительное влияние на рынок окажут энергопереход, «зелёная» повестка, рост производства электромобилей, сокращение потребления моторного топлива в мире, возможное введение углеродных сборов при поставках российской нефти и газа в Европу.

«Кроме того, сокращение добычи и экспорта нефти и газа, зафиксированное в 2020 году, будет также оказывать корректирующее влияние на объёмы экспорта углеводородов после снятия карантинных мер в мире», — добавила она.

По ее словам, уже в настоящее время происходит значимое перераспределение экспортных и внутренних грузопотоков, долевого участия стран в мировом обороте углеводородов.

«Так, например, за 10 месяцев 2020 года сократились объемы перевалки нефти в направлении портов Новороссийск на 33%, Приморск на 27% и Усть-Луга на 7%», — сказала Сафонова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов заявил, что если мировая экономика не будет расти такими же быстрыми темпами, как это происходило в последние 10 лет, то сырьевая отрасль РФ пострадает в первую очередь.