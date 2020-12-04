Москва, , 09:57 — REGNUM В России может продолжиться рост цен на квартиры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил старший преподаватель кафедры менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Кирилл Сиволапов. Так он прокомментировал информацию о том, что в 2021 году в РФ продолжится рост стоимости новостроек.

«Льготная ставка (также как и рост курса доллара и евро) стимулирует спрос, предложение же на рынке более инерционное. К сожалению, статистики по количеству людей, которые могли бы еще взять ипотечный кредит, нет. Поэтому, если спрос останется на текущем уровне или вырастет, то рост цен на квартиры продолжится, — сказал Сиволапов. — При повышении цен на новостройки произойдет просто корректировка рынка по равновесной точке между спросом и предложением».

Как пояснил экономист, опасность появления в России так называемого «ипотечного пузыря» есть, и связана она скорее с возможным падением доходов ипотечных заемщиков.

«Однако можно надеяться, что правительство сможет предпринять меры своевременно и не допустить этого», — сказал Сиволапов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Дмитрий Панов заявил, что банковскому сообществу России необходимо крайне внимательно отслеживать показатели долговой нагрузки населения, учитывая возможное дальнейшее падение реальных располагаемых доходов граждан в связи с распространением пандемии коронавируса и принятием дополнительных ограничительных мер.

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