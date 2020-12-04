Москва, , 09:54 — REGNUM Российские дилеры компании Geely в России в ноябре 2020 года продали 2015 автомобилей китайской марки — на 126% больше, чем в ноябре прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С января по ноябрь 2020 года на российском авторынке было реализовано 13 772 автомобиля Geely.

Лидером продаж китайской марки в ноябре стал кроссовер Geely Coolray. В прошлом месяце в России было продано 1139 единиц этой модели.

На втором месте оказался Geely Atlas, продажи которого в ноябре 2020 года составили 667 экземпляров.

Напомним, в конце декабря 2020 года на российском авторынке появится новый новый купе-кроссовер Geely Tugella.

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