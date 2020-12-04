Чита, , 09:43 — REGNUM Власти Забайкалья обнародовали основные параметры бюджета региона на 2021 год, известив о том, что расходы по социальным направлениям заложены в полном объёме, с ростом на 6,6 миллиарда рублей. Подробности сообщает пресс-служба краевого правительства.

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По оценке главы регионального минфина Веры Антроповой, заработная плата предусмотрена на уровне 2020 года.

«Социальные выплаты гражданам в общем объёме составят 13 миллиардов рублей, рост — четыре миллиарда рублей. Хочется отметить, что предусмотрена индексация социальных выплат с 1 июля 2021 года на 3,7%», — пояснила чиновница.

По словам Антроповой, на поддержку семей с детьми будет направлено практически в два раза больше средств, чем в 2020 году, — около 9 миллиардов рублей. Речь идёт о ежемесячных выплатах на первого и третьего ребёнка, а также на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на все сложности, связанные с кризисом, последовавшим после мировой эпидемии коронавируса, бюджет Забайкальского края на 2021 г. будет социально направленным. Доходы запланированы в объёме 84 миллиарда рублей. Рост к уровню 2020 года составит 10,6 миллиарда рублей — это 14,5%.

При этом собственные доходы планируются в объёме 45 миллиардов рублей, рост — 3,5 миллиарда рублей. Всего на социальную сферу в бюджете края будет заложено порядка 56 миллиардов рублей, что составляет 65% от всех расходов в 2021 году.