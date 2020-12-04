Москва, , 09:39 — REGNUM Нефть дорожает третий день кряду, отыгрывая решение ОПЕК+, которое в целом устроило участников рынка, отправивших сегодня, 4 декабря, нефть марки Brent к свежим мартовским максимумам на подходе к психологической отметке $50. Прорыв этого барьера ознаменует новый этап нынешнего бычьего рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Страны ОПЕК+ все-таки смогли преодолеть разногласия и договорились о плавном и осторожном наращивании добычи. С января производство будет ежемесячно увеличиваться на 500 тыс. баррелей в сутки.

Это далеко не лучший вариант развития событий для рынка, но участники сделки заверили, что будут строго соблюдать дисциплину и, начиная с 2021 года, проводить ежемесячные заседания, корректируя условия соглашения в зависимости от рыночных условий.

Иными словами, если ситуация сильно усугубится, теоретически, экспортеры могут на какой-то период отказаться от восстановления добычи.

Учитывая скорое начало вакцинации, перспективы завершения пандемии и, соответственно, ускорения восстановления экономики в следующем году, каких-либо более радикальных мер может и не потребоваться.

Более того, если все будет складываться благоприятно, на определенном этапе альянс может позволить себе более смелое ослабление ограничений. Впрочем, говорить об этом пока рано.

В краткосрочной перспективе Brent предстоит преодолеть важный барьер на уровне $50, и помешать реализации этого сценария может ухудшение настроений инвесторов на мировых фондовых площадках. В случае коррекции ближайшая поддержка теперь ожидается в районе отметки $49», — считает эксперт.

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