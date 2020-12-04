Пенза, , 09:41 — REGNUM С 2017 года в Пензенской области реализуется проект «Комфортная городская среда». В текущем году в нем приняли участие 36 муниципальных образований. Благоустроено 73 объекта, из них 30 — дворовые территории, 43 — общественные пространства. Из консолидированного бюджета израсходовано более 400 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Иван Белозерцев наметил, что в 2021 году должен быть проведен не меньший объем работ. Многие проекты требуют не столько финансовых затрат, сколько грамотного подхода и удобства для людей. «Прошу и требую: больше идей и предложений!», — обратился глава региона к участникам круглого стола в правительстве области. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу создания достойных условий проживания граждан в каждом населенном пункте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе на благоустройство, озеленение, содержание скверов, бульваров, памятников в 2021 году планируется направить 101 млн рублей. План мероприятий по выполнению муниципальных программ будет корректироваться, исходя из реальных возможностей бюджета

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