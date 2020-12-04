Тверь, , 09:34 — REGNUM Программу развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021−2025 годы подписали 3 декабря губернатор Игорь Руденя и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

В соответствии с программой, будет построен газопровод к Нелидово, а также три газораспределительные станции, «Западная Двина», «Нелидово» и «Оленино». Новые межпоселковые газопроводы обеспечат подачу газа к 42 населенным пунктам. В регионе впервые газ будет доведен до юго-западных районов региона — в Нелидовский городской округ, Западнодвинский, Оленинский муниципальные округа, Бельский, Жарковский и Торопецкий районы. Также газ централизованного смогут получать жители районов северо-востока — Весьегонский, Краснохолмский, Сандовский муниципальные округа, Молоковский район.

В рамках программы развития газоснабжения также планируется реконструкция и перевооружение 12 газораспределительных станций. Со своей стороны правительство региона обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий.

Общий объем финансирования программы заявлен в сумме около 23,5 млрд рублей, в том числе 15,9 млрд рублей — инвестиции компании «Газпром», свыше 7,6 млрд рублей — вклад Тверской области. По итогам реализации программы уровень газификации Верхневолжья должен вырасти на десять процентных пунктов — с 66% до 76%. Полностью завершить газификацию населенных пунктов региона планируется до 2030 года.