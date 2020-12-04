Копенгаген, 4 декабря 2020, 09:27 — REGNUM Власти Дании намерены полностью прекратит нефтегазовую добычу и разведку в Северном море к 2050 году, сообщает Reuters.
По данным агентства, к такому соглашения пришли правительство и парламент страны.
«Мы ставим окончательную точку на эре ископаемых», — заявил министр по делам климата Дан Йоргенсен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители организации Greenpeace выразили надежду в связи с тем, что Дания все же примет решение об остановке выдачи лицензий на добычу полезных ископаемых в Северном море.
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