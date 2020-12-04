Чита, , 09:22 — REGNUM Несмотря на все сложности, связанные с кризисом, последовавшим после мировой эпидемии коронавируса, бюджет Забайкальского края на 2021 г. будет социально направленным. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на слова главы регионального минфина Веры Антроповой.

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"Запланированные расходы составляют 85 миллиардов рублей. Несмотря на различного рода публикации о снижении социальных расходов, бюджет 2021 года запланирован социально направленным», — отметила чиновница.

Также известно, что доходы запланированы в объёме 84 миллиарда рублей. Рост к уровню 2020 года составит 10,6 миллиарда рублей — это 14,5%. При этом собственные доходы планируются в объёме 45 миллиардов рублей, рост — 3,5 миллиарда рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее министерство финансов Забайкальского края опровергло сообщения ряда СМИ о срыве сроков формирования бюджета региона на 2021 год и плановый период двух последующих годов. По словам регионального министра финансов Веры Антроповой, эта работа ведётся без нарушений бюджетного законодательства.

Уже в самое ближайшее время региональный минфин вынесет главный финансовый документ края на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Забайкальского края.

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