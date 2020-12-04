Москва, , 09:13 — REGNUM Дилеры ООО «ММС Рус» (официальный дистрибьютор машин Mitsubishi в РФ, Белоруссии и Казахстан) приступили к продажам лимитированной серии рестайлингового кроссовера ASX Black Edition. Об этом сообщается на сайте компании.

Модернизированная ASX Black Edition собрана на базе версий 2.0 Instyle 4WD 2021 модельного года. У автомобиля есть новшества как в экстерьере, так и в интерьере.

Автомобиль окрашен в чёрный цвет. Специалисты компании укомплектовали авто новой решёткой радиатора и 18-дюймовыми колёсными дисками из лёгкого сплава.

В салоне кресла, руль, боковые накладки центрального тоннеля, рукоятки рычага трансмиссии и стояночного тормоза имеют красную прострочку.

В движение авто приводится двухлитровым двигателем производительностью 150 «лошадей», который работает с вариатором CVT и приводом 4×4.

Стоит базовая комплектация новинки 2 082 000 рублей.

Напомним, в октябре 2020 года компания «Автомир Приморье» открыла во Владивостоке автоцентр Mitsubishi Motors суммарной площадью 3500 кв. м. Это уже второй официальный центр российского дилера в Приморском крае.

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