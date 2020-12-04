Омск, , 09:07 — REGNUM Власти Омской области утвердили новую величину прожиточного минимума. По данным пресс-службы областного правительства, в сравнении с предыдущим кварталом она увеличилась на 119 рублей. Таким образом, в расчете на душу населения этот минимум составляет теперь 10 614 рублей, для трудоспособного населения — 11 233 рубля, для пенсионеров — 8491 рубль и для детей — 10 982 рубля.

Вместе с тем традиционно в III квартале было зафиксировано снижение цен на овощи, пояснил заместитель министра труда и социального развития Владимир Куприянов. По его словам, больше всего осенью подешевели помидоры (на 56%) и огурцы (на 55%). Также ощутимое снижение цен произошло на лук репчатый (на 25%) и виноград (на 25%). В целом стоимость набора продуктов питания уменьшилась в среднем на 1,8%, или 81 рубль. Стоимость непродовольственных товаров и услуг суммарно выросла на 3,6%, или 190 рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, величина прожиточного минимума в Омской области остается одной из самых минимальных среди регионов Сибирского федерального округа. С 2021 года порядок определения и установления прожиточного минимума будет изменен. Его величина будет определяться не поквартально по итогам прошедшего квартала, а в целом на год.