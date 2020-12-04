Уфа, , 09:10 — REGNUM Агропромышленное предприятие намерено направить около трех млрд рублей на развитие мясного производства в Башкирии. Об этом 3 декабря сообщил директор ООО «Молочно-товарный комплекс Калинина» и агропромышленного предприятия им. Калинина Николай Коваленко на совещании в формате «Инвестчас» в правительстве республики.

По его словам, агрохолдинг производит 130 тонн говядины, 16 тысяч тонн молока, а также входит в пот-10 предприятий-лидеров республики по выращиванию зерновых культур. Предприятие планирует построить в Ермекеевском и Бижбулякском районах телятников и откормочных площадок (фидлоты). На эти цели инвестор планирует направить около трех млрд рублей. В случае реализации данного проекта можно будет значительно увеличить производство мяса, отметил он.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, руководство региона поддержит предприятие в части закупа скота из-за рубежа и техники.

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