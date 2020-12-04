Москва, , 08:55 — REGNUM В ноябре 2020 года компания KIA реализовала в России 21 012 машин, что на 7,1% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Таким образом, продажи KIA в прошлом месяц оказались лучшими за ноябрь с 2009 года. С начала 2020 года по ноябрь включительно на авторынке России было реализовано 181 706 автомобилей корейской марки — на 12,6% меньше, чем за такой же период 2019 года.

Больше всего российские дилеры KIA продали в ноябре моделей Rio. Так, за месяц было продано 9938 экземпляров данной модели — на 28,5% больше, чем год назад.

На втором месте оказался кроссовер Sportage, чьи продажи, наоборот, упали в ноябре на 9,9%, до 2651 единицы. Третье место оказалось у нового седана бизнес-класса KIA K5. За ноябрь был продан 2271 автомобиль K5.

Напомним, 1 декабря 2020 года в России стартовали продажи нового кросс-хэтчбека Rio X.

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