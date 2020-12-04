Москва, , 09:03 — REGNUM На Чукотке и в Ямало-Ненецком автономном округе средняя зарплата за январь — сентябрь текущего года превысила 100 тыс. рублей. Это самые высокие показатели среди российских регионов, сообщает 4 декабря RT со ссылкой на данные Росстата.

На Чукотке работники в среднем получили по 116,4 тыс. рублей в месяц, в ЯНАО — по 110 тыс. рублей. В Магаданской области средняя зарплата составила 96,2 тыс. рублей за указанный период, в Москве — 95,9 тыс. рублей, в Ненецком АО — 91,5 тыс. рублей.

Вторую пятёрку составили Сахалинская область (90,2 тыс. рублей), Камчатка (81,4 тыс. рублей), Югра (77,3 тыс. рублей), Тюменская область (76,2 тыс. рублей) и Якутия (73,1 тыс. рублей).

А вот работники в Ивановской области получали в среднем меньше всех — 27,4 тыс. рублей в месяц. В Алтайском крае средняя зарплата составила 28,7 тыс. рублей, в Кабардино-Балкарии — 28,8 тыс. рублей, в Карачаево-Черкесии — 28,9 тыс. рублей, в Чечне — 29 тыс. рублей.

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