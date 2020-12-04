Абакан, , 08:35 — REGNUM Промышленное производство в Хакасии за десять месяцев с начала года выросло на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в результате регион по этому показателю вышел на второе место среди регионов Сибири.

Драйверами роста стали электроэнергетика, добыча угля, обрабатывающая промышленность, металлургия. При этом темпы роста по сравнению с прошлым годом всё же несколько снизились, что связали со снижением цен на уголь и ограничениями из-за коронавируса.

«В рамках Стратегии развития региона правительством Хакасии планируется в течение 10 лет уйти от сырьевой направленности в экономике и сделать упор на несырьевую, отдавая приоритет перерабатывающим отраслям, сельскому хозяйству и туризму», — добавили в правительстве.

Читайте также: Бурятия стала лидером по росту промышленного производства в ДФО