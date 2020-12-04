Москва, , 08:30 — REGNUM По итогам десяти месяцев 2020 года самое большое падение продаж автомобилей произошло в Москве. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В российской столице за отчётный период было реализовано на 18,4% меньше новых машин, чем год назад. Ещё в двух городах-миллионниках падение продаж на авторынке оказалось двузначным — это Краснодар (-11,8%) и Красноярск (-10,1%).

Снижение продаж произошло также в Санкт-Петербурге (-9,5%) и в Ростове-на-Дону (-8,5%). А вот в Омске и в Оренбурге реализация новых авто, наоборот, выросла на 8,4% и 3,2% соответственно.

Напомним, в сентябре 2020 года самое большое число новых автомобилей в России было продано в Москве. Там за отчетный период было куплено 18 314 машин. Это на 5,4% больше, чем годом ранее.

Читайте также: Назван регион — лидер в РФ по доле продаж новых китайских авто