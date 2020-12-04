Москва, , 08:29 — REGNUM Уверенный рост к доллару США и европейской валюте показал российский рубль 3 декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Курс доллара расчётами «завтра» в 23:49 мск составил 74,45 рубля, он снизился на 62 копейки. Ранее в течение для он снижался до 74,26 рубля.

Курс евро потерял 48 копеек, опустившись в 23:48 мск до 90,4 рубля. В этот день он снижался до 90,29 рубля.

Рубль отыгрывает приближение цены на нефть к показателям марта. Его курс по отношению к доллару обновил максимальные значения со 2 сентября. Дополнительную поддержку рубль получил на фоне роста западных фондовых индексов и курсов «развивающихся» валют.

На курс также повлияли решения стран ОПЕК+, которые договорились нарастить суточный объём добычи нефти на 500 тыс. баррелей, начиная с января 2021 года. Россия увеличит нефтедобычу примерно на 125 тыс. баррелей в сутки.