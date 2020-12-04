Пекин, , 08:28 — REGNUM Цены на большую часть капитальных товаров, отслеживаемых правительством Китая, выросли в конце ноября относительно предыдущего десятидневного периода, сообщает 4 декабря агентство Синьхуа.

Из 50 основных товаров, отслеживаемых правительством Китая, включая бесшовные стальные трубы, бензин, уголь, удобрения и некоторые химикаты, 35 прибавили в цене, в то время как 13 — подешевели. Цены на две группы товаров остались неизменными, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

Цены на свинину выросли на 3,7% за указанный период. Замер цен осуществляется каждые 10 дней и основываются на исследование данных от почти 2000 оптовых поставщиков и дистрибьютеров в 31 регионе страны.