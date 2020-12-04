Нур-Султан, , 08:20 — REGNUM Казахстан ограничит добычу нефти до 1,417 млн баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.

По итогам министерского заседания стран — участниц соглашения ОПЕК+ Казахстан поддержал консенсус о сокращении добычи нефти. Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев отметил, что соглашение положительно влияет на мировую нефтяную индустрию.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам министерского заседания ОПЕК+ принято решение увеличить объем нефтедобычи на 500 тыс. баррелей в сутки с января 2021 года. Участники соглашения также договорились ежемесячно проводить встречи.

Напомним, по итогам октября 2020 года средний объем добычи нефти в Казахстане составил 1,4 млн баррелей в сутки.

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