Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по нефти 3 декабря завершились ростом. Баррель нефти Brent подорожал на 1,63%, до $48,72. На американской сессии поддержку нефтяному рынку оказал своим падением индекс доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Доллар подешевел по всему рынку Форекс на фоне начавшихся переговоров между республиканцами и демократами по программе помощи, а также новостей по вакцинам и слабых данных по деловой активности в сфере услуг в США.

Согласно отчёту Института управления поставками, индекс деловой активности в сфере услуг США в ноябре снизился до 55,9 пункта против 56,6 месяцем ранее. Рост цен на нефть был сдержанным, поскольку участники рынка ожидали решения ОПЕК+.

Альянс решил увеличить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с января 2021. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что распределение квот будет в той же пропорции, что и ранее.

На торгах в Азии баррель Brent подорожал на 1,86%, до $49,63 за баррель. Покупатели обновили максимум от 26 ноября. Теперь им открылась дорога к уровню $51,30.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что прививочная кампания против COVID-19 начнется в начале следующей недели.

Если зарегистрированные вакцины остановят распространение коронавируса в мире, цена на нефть двинется к уровню $55.

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