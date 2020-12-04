Москва, , 08:13 — REGNUM По итогам десяти месяцев 2020 года лидером по выручке с продаж машин сегмента В (небольшие автомобили, обычно в стиле хэтчбека) на российском авторынке стала корейская модель KIA Rio. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчётный период автолюбители купили 68 725 автомобилей Rio, потратив на них 65 млрд рублей.

Второе место по выручке занимает немецкая модель Volkswagen Polo. Это авто на российском рынке было продано в количестве 47 078 экземпляров, принеся дилерам выручку в размере 42 млрд рублей. Тройку лидеров замыкает южнокорейская модель Hyundai Solaris (39 210 ед.; 37,2 млрд рублей).

На четвёртом и пятом местах разместились соответственно Skoda Rapid (26 853 ед.; 24,7 млрд рублей) и Renault Sandero (21 360 ед.; 15 млрд рублей).

Всего за десять месяцев 2020 года в России дилеры продали автомобилей В-сегмента на 197,4 млрд рублей. При этом с сентября по октябрь текущего года совокупный доход с продаж машин В-сегмента у российских дилеров вырос с 23 до 26 млрд рублей.

Напомним, всего с января по октябрь 2020 года российские покупатели приобрели 219 705 экземпляров машин B-сегмента, что на 7,3% меньше, чем год назад.

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