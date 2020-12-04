Москва, , 08:09 — REGNUM Торги на Мосбирже 3 декабря открылись снижением по иностранным валютам на фоне общего ослабления доллара США, а также восстановления цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Активнее доллар укреплялся на американской сессии. Поддержку рисковым активам оказывали новости о вакцинах против COVID-19 и надежды на новое стимулирование в США.

Завершились торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,83%, до 74,45 руб., евро/рубль — на 0,52%, до 90,40 руб., фунт/рубль — на 0,69%, до 100,13 руб.

Британия одобрила применение вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что прививочная кампания против COVID-19 в стране начнется в начале следующей недели.

Нефть восстановилась на 1,63%, до $48,72. Цена повышалась в ожидании результатов ОПЕК+. На торгах в Азии баррель нефти Brent подорожал на 1,86%, до $49,63.

Альянс принял решение об увеличении нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки с января 2021. Рынок позитивно отреагировал на решение, так как были опасения повышения добычи на 1,9 млн баррелей в сутки.

Курс доллара снижался до 74,26 руб. На данный момент продавцам ничего не мешает опустить курс ниже до 74 рублей.

Если сегодня, 4 декабря, день закроется ниже обозначенной отметки, тогда на следующей неделе можно готовиться к тестированию уровня 73 руб.

По нефти Brent рост ожидается до $53 за баррель к концу декабря текущего года.

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