Москва, , 07:54 — REGNUM Минтранс РФ подготовил постановление правительства, согласно которому утверждаются правила выделения авиакомпаниям федеральных субсидий, направленных на перевозку семей по внутренним туристическим маршрутам. Об этом сообщает «Интерфакс».

"Субсидирование перевозок по указанным маршрутам в объеме до 835 млн рублей позволит стимулировать развитие внутреннего туризма, в том числе семейных поездок в туристических целях. Ожидаемый объем перевезенных пассажиров составляет порядка 95 тысяч человек», — говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что постановление разработано в рамках реализации общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения России.

В проект будут включены сразу 45 направлений, предложенных Ростуризмом. В этот список вошли такие направления, как Екатеринбург — Владивосток, Калининград — Казань, Новосибирск — Иркутск, Мурманск — Воронеж, Апатиты — Санкт-Петербург и многие другие. В льготную категорию граждан по данным направлениям войдут несовершеннолетние лица, а также их родители, опекуны или сопровождающие лица.

Как ожидается, постановление вступит в силу 1 января 2021 года.