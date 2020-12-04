Якутск, , 08:03 — REGNUM Алмазодобывающая компания АЛРОСА с января по сентябрь включительно трудоустроила 991 жителя Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минпромгеологии региона.

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Вахтовым методом и на сезонные работы оформились 226 человек. Молодых специалистов в возрасте до 30 лет приняли 223. Из сельской местности Якутии трудоустроился 121 человек. В общем за девять месяцев в АЛРОСА было принято 1834 работников.

«В рамках реализации программы «Местные кадры в промышленность» АЛРОСА направила более 1 млн рублей на профессиональное обучение, дополнительное образование, стажировку молодых специалистов», — сказала начальник службы управления персоналом Алина Пацианская.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в 2021 году почти 1,3 тыс. молодых специалистов получат дополнительные меры поддержки на рабочих местах. Они предусмотрены в бюджете на 2021 год.