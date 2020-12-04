Ульяновск, , 07:47 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области может обанкротиться культурно-развлекательный центр. Соответствующий иск о банкротстве зарегистрирован в Арбитражном суде Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области Kad.arbitr.ru

С заявлением в суд вышло управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области. Ответчиком является общество «Культурно-развлекательный центр «Строитель», зарегистрированное в Димитровграде.

Заявитель просит суд признать общество банкротом, указанная сумма исковых требований составляет 1 144 825 рублей 5 копеек.

Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Ульяновской области 3 декабря. Дело пока не принято в производство, детали иска неизвестны.