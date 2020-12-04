Вашингтон, , 06:43 — REGNUM Подготовленный вариант законопроекта об экстренных мерах стимулирования американской экономики на $900 млрд в условиях пандемии одобрил кандидат в президенты США от демократов Джо Байден во время интервью телекомпании CNN.

«Это (принятие законопроекта — ред.) стало бы хорошим началом. Этого было бы недостаточно, но эти средства покрыли бы самые насущные нужды людей», — сказал он.

По словам Байдена, существует риск того, что президент США Дональд Трамп не согласится подписать законопроект, но эта ситуация изменится с его уходом.

«Когда я займу пост президента, я обращусь с призывом о выделении дополнительных средств для того, чтобы решить проблему», — объяснил Байден.

Ранее Джо Байден заявлял, что американские профсоюзы получат больше власти, чтобы экономика Соединённых Штатов могла расти быстрее.

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