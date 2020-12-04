Казань, , 09:01 — REGNUM Предприятия общественного питания в Татарии в ночь с 31 декабря на 1 января смогут работать до 03:00 мск. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

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Введенные ранее ограничения работы кафе и ресторанов до 24:00 во все остальные дни по-прежнему действуют. Ассоциация рестораторов обратилась к Рустаму Минниханову с просьбой дать возможность поработать в новогоднюю ночь. Глава республики удовлетворил их запрос, подчеркнув при этом, что они обязаны соблюдать все предписания Роспотребнадзора.

ИА REGNUM ранее сообщало, в ночь с 31 декабря на 1 января рестораны и кафе должны были работать до 00:00. Каких-либо послаблений в этот день не планировалось. Ранее Роспотребнадзор РТ рекомендовал региональным властям запретить работу предприятий общепита с 23:00 до 6:00, но впоследствии время закрытия кафе и ресторанов перенесли до 24:00.

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