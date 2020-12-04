Южно-Сахалинск, , 05:29 — REGNUM Сахалин перестал быть единственным регионом Дальнего Востока, бюджет которого справлялся со всеми расходными обязательствами без привлечения кредитных средств. Министерство финансов области объявило электронный аукцион на предоставление региону кредита для финансирования дефицита бюджета, сообщает корреспонденту ИА REGNUM на основании данных портала госзакупок.

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Уже в этом году власти Сахалина хотят взять коммерческий кредит в сумме 8 млрд рублей. За пользование деньгами планируется отдать более 197 млн рублей — такова начальная максимальная цена контракта. Вернуть долг по проекту госконтракта будет необходимо до 31 мая 2021 года. Согласно документации аукциона, в НМЦК заложена процентная ставка в размере 5,88%.

Сахалин до этого времени оставался единственным регионом Дальнего Востока, который не привлекал для исполнения бюджетных обязательств кредиты. Муниципалитеты области, по данным Минфина РФ, на 1 ноября имеют кредитную задолженность в сумме 2,4 млрд рублей. Больше всего кредитов на Дальнем Востоке у Хабаровского края — 58 млрд рублей, на втором месте Якутия — 51 млрд, на третьем — Забайкалье — 26,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам развития бюджетной, налоговой и долговой политики Сахалинской области на 2021−2023 годы, региону впервые за семь лет для покрытия всех расходных обязательств придётся привлекать кредитные средства. В 2021 году запланировано взять кредиты на сумму 24 млрд рублей.