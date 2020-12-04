Москва, , 04:58 — REGNUM Курс рубля вырос к доллару и евро на фоне решения ОПЕК+ увеличить нефтедобычу, достигнув максимальных показателей с начала сентября, следует из данных Мосбиржи.

К вечеру 3 декабря курс доллара снижался на 62 копейки, до 74,45 руб., В четверг он опускался до 74,26 рубля. Курс евро, потеряв 48 копеек, достиг 90,4 рубля.

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Дополнительную поддержку российской валюте оказал рост западных фондовых индексов и курсов «развивающихся» валют.

Ранее максимальное значение фиксировали 1 сентября, тогда курс доллара опустился до 73,5 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, страны ОПЕК+ одобрили решение нарастить добычу нефти с января 2021 года на 0,5 млн баррелей в сутки. Россия по этому соглашению увеличит объём нефтедобычи в январе 2021 года на 125 тыс. баррелей в сутки.