Пекин, , 04:54 — REGNUM Оптовые цены на сельскохозяйственную продукцию выросли в Китае, сообщили 3 декабря в Министерстве сельского хозяйства КНР.

Актуальный индекс оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию в Китае составил 121,19 пункта, что на 0,46 пункта выше, чем сутками ранее. Средние оптовые цены на свинину в Китае выросли на 1,1% до 41,41 юаня (около $6,31) за кг, в то время как яйца подешевели до 7,55 юаней за кг.

Средние оптовые цены 28 ключевых типов овощей, которые отслеживаются правительством страны, просели на 0,9%, а на шесть различных видов фруктов — на 0,8%.

Индекс оптовых цен составляется на основе данных, собранных примерно с 200 сельскохозяйственных оптовых рынков, и обновляется ежедневно на основе средневзвешенных индексов цен на товары, включая овощи, фрукты, морепродукты, продукты животноводства, зерновые и пищевое растительное масло.