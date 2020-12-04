Москва, , 03:04 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск Министерства обороны России к АО «Головное производственно-техническое предприятие «Гранит» из дивизиона концерна «Алмаз-Антей». Исковое заявление пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иск к АО подан 2 декабря 2020 года. Сумма исковых требований — 956 420 797,74 рубля. Детали пока неизвестны.

Также 18 января 2021 года суд начнёт рассматривать иск министерства, поданный в октябре. Речь в деле идёт «о взыскании неустойки в размере 67 127 722,25 рубля».

В конце ноября 2020 года министерство проиграло «Граниту» спор о взыскании неустойки по госконтракту от апреля 2015 года. Истец пытался взыскать более 39 млн рублей.

Напомним, предприятие «Гранит» входит в концерн «Алмаз-Антей». Историю ведёт с 1952 года, специализируется на сервисном обслуживании, ремонте и утилизации военной техники.